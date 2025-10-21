Worldline resserre sa fourchette d'objectifs 2025

(AOF) - Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 0,8% en organique. Les services aux commerçants ont connu une contraction de 0,1% à 862 millions d'euros et les services financiers, de 4,5% à 201 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de Mobilité et Services Web Transactionnels a progressé de 0,6%, pour atteindre 85 millions d'euros. Worldline a dévoilé les revues externes du portefeuille de marchands annoncées en juillet.

Sur la base de la revue d'Accuracy, qui avait été mandaté pour examiner le portefeuille de clients à haut risque (HBR), la société confirme " qu'aucune résiliation significative n'est attendue dans le portefeuille d'acquisition et de collecting de commerçants du Groupe, au-delà de celles déjà effectuées depuis 2023 ".

Oliver Wyman a pour sa part présenté son évaluation prospective du cadre de conformité en matière de criminalité financière et des cadres de risque associés, ainsi que de leur mise en œuvre à travers le groupe. L'évaluation signale que " l'opérationnalisation au sein des entités reste inégale et rencontre encore des difficultés de mise en œuvre, principalement en raison de la croissance rapide de l'organisation par acquisitions ". Worldline précise qu'il met actuellement à jour son plan en conséquence et s'engage à une mise en œuvre rapide.

S'agissant de ses perspectives, le spécialiste des paiements a resserré ses objectifs annuels.

Pour 2025, Worldline anticipe une baisse organique des ventes du groupe entre 1% et 4% (low single digit percentage), avec une amélioration au second semestre par rapport au premier, tirée par la réduction progressive des éléments non récurrents. La direction a confirmé l'objectif d'économies de coûts cash de 50 millions d'euros en base annuelle d'ici fin 2025.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) devrait se situer entre 830 et 855 millions d'euros, impacté par une baisse du chiffre d'affaires et un mix client et secteur encore négatif. Il était attendu auparavant entre 825 et 875 millions d'euros. Le flux de trésorerie disponible est, lui, attendu entre -30 millions d'euros et au-dessus de 0 alors qu'il devait auparavant être neutre au milieu de la précédente fourchette de la guidance d'EBE.

Les coûts cash de restructuration, hors son plan de transformation, Power24, devraient s'élever à environ millions d'euros, incluant les coûts liés aux cessions d'actifs en cours et à l'optimisation des effectifs.

Le groupe tiendra sa journée investisseurs à Paris le 6 novembre 2025.

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit Agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 % des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance depuis 2024 : Wilfried Verstraete présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre-Antoine Vacheron étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste »:

- revue du portefeuille d’activités, avec cession en cours de l’activité mobilité & services transactionnels,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024) , la convergence des plateformes l’automatisation des processus-clés, les restructurations en Australie et la résolution des problèmes de livraison en Belgique,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière tendue d’où l’abaissement en août de la note de la dette nette, d’un montant de de 2,1 Mds€ intégrant 40 M€ d’autofinancement libre à fin juin avec effet de levier dégradé à 2,2.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Accueil des investisseurs à la présentation, le 6 novembre, du nouveau plan stratégique ;

- Attente d’une remontée au 2 ème semestre du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Déception sur le prix des essions des activités non stratégiques ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après, à fin juin, un recul de 22 % du résultat opérationnel et une perte nette de 4,1 M€ reflétant les dépréciations d’acquisitions dans la branche services aux commerçants, objectifs 2025 fortement abaissés : légère progression des revenus et repli de 18 à 23 % du résultat opérationnel ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.