Worldline : rechute vers 2,35E, le support crucial des 2,16E se rapproche
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:03
La situation redevient très périlleuse car il n'y a plus de support détectable et Worldline rentre en 'terra incognita'.
FR0011981968
Valeurs associées
|2,3420 EUR
|Euronext Paris
|-2,98%
A lire aussi
-
La banque centrale des Etats-Unis devrait réduire, mercredi, ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail, même si l'inflation continue de tourmenter les Américains. Le deuxième et dernier ... Lire la suite
-
La Bourse de New York progresse mercredi, à quelques heures d'une très attendue baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), tandis que Nvidia est devenue la première entreprise de l'histoire à franchir le seuil des 5.000 milliards de dollars de capitalisation ... Lire la suite
-
Jefferies confirme sa recommandation Conserver sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 49 E après la publication par le groupe de ses résultats sur le 3ème trimestre. 'Les investisseurs étaient impatients de savoir si les résultats supérieurs aux attentes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée une nouvelle fois par l'optimisme sur l'intelligence artificielle (IA) et les anticipations sur la politique monétaire, au lendemain d'une clôture record des indices à Wall Street avec notamment Nvidia et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer