 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 192,46
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline : rechute vers 2,35E, le support crucial des 2,16E se rapproche
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:03

Worldline rechute vers 2,35E, sous l'ex support des 2,577E et pourrait venir menacer le récent plancher historique des 2,16E.
La situation redevient très périlleuse car il n'y a plus de support détectable et Worldline rentre en 'terra incognita'.
FR0011981968

Valeurs associées

WORLDLINE
2,3420 EUR Euronext Paris -2,98%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank