Worldline publie des résultats en ligne et dévoile ses objectifs pour 2026
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 18:27

Worldline a annoncé des résultats qu'il a qualifié d' "en ligne avec les prévisions", tout en indiquant que le redressement opérationnel et la transformation étaient en bonne voie.

Les revenus annuels, incluant MeTS, se sont élevés à 4,5 milliards d'euros, soit un repli de 2,4% en organique par rapport à 2024, sachant que le groupe s'était fixé comme objectif une baisse comprise entre 1 et 4%.

L'excédent brut d'exploitation ajusté s'est quant à lui élevé à 841 millions d'euros, soit une marge d'Ebe ajusté de 18,7%. La cible d'Ebe ajusté était fixée entre 830 et 855 millions d'euros.

Le flux de trésorerie est quant à lui négatif de 9 millions d'euros, soit dans la fourchette entre -30 millions d'euros et zéro, communiquée par la société. Enfin, la perte nette est de 5,157 milliards d'euros, incluant 4,647 milliards d'euros de de dépréciations de goodwill.

Pour l'exercice en cours, l'opérateur d'infrastructures et de services de paiements table sur une croissance organique de ses revenus comprise entre 1 et 4%, sur un Ebe ajusté d'environ 630 à 650 millions d'euros et sur un flux de trésorerie disponible entre -80 et -70 millions d'euros, comprenant des investissements de remédiation de 30 à 40 millions d'euros, et des investissements dans les initiatives North Star de 40 à 50 millions d'euros.

