Worldline: prolonge son partenariat avec OP Financial information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - Worldline annonce le prolongement de son partenariat avec OP Financial Group, la plus grande banque de détail de Finlande.



Le partenariat sera axé sur la migration vers la plateforme stratégique de back-office de Worldline.



'Cette plateforme constituera une base solide pour offrir de meilleurs services de paiement par carte aux clients d'OP Financial Group - tels qu'un traitement plus rapide des transactions, des fonctions de sécurité renforcées et des solutions de paiement numérique innovantes' indique le groupe.



Alessandro Baroni, directeur des Services Financiers de Worldline déclare ' Cette étape renforce la pertinence de Worldline en tant que partenaire de confiance pour les acteurs du secteur financier qui disposent d'une infrastructure à grande échelle. '





