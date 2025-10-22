 Aller au contenu principal
Worldline, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la clôture du mercredi 22 octobre 2025
information fournie par AOF 22/10/2025 à 17:50

(AOF) - Worldline (+7,81%, à 2,663 euros)

Worldline a fait le point sur son activité du troisième trimestre et Invest Securities a qualifié cette publication de "plutôt rassurante, que ce soit sur le volet de l'activité opérationnelle du troisième trimestre, des guidances 2025 resserrées, des conclusions définitives des audits menés par Accuracy et Oliver Wyman, des interrogations autour du cash pooling et du désendettement". Le chiffre d'affaires de Worldline s'est élevé à 1,149 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une baisse de 0,8% en organique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 %), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %)- et l’entrée depuis à l’automne 2024 de fonds activistes ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit Agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 % des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance depuis 2024 : Wilfried Verstraete présidant le conseil de 14 administrateurs et Pierre-Antoine Vacheron étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste »:

- revue du portefeuille d’activités, avec cession en cours de l’activité mobilité & services transactionnels,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024) , la convergence des plateformes l’automatisation des processus-clés, les restructurations en Australie et la résolution des problèmes de livraison en Belgique,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière tendue d’où l’abaissement en août de la note de la dette nette, d’un montant de de 2,1 Mds€ intégrant 40 M€ d’autofinancement libre à fin juin avec effet de levier dégradé à 2,2.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Accueil des investisseurs à la présentation, le 6 novembre, du nouveau plan stratégique ;

- Attente d’une remontée au 2 ème semestre du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Déception sur le prix des essions des activités non stratégiques ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après, à fin juin, un recul de 22 % du résultat opérationnel et une perte nette de 4,1 M€ reflétant les dépréciations d’acquisitions dans la branche services aux commerçants, objectifs 2025 fortement abaissés : légère progression des revenus et repli de 18 à 23 % du résultat opérationnel ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.

Valeurs associées

WORLDLINE
2,6630 EUR Euronext Paris +7,81%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2025 à 17:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

