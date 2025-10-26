Vol de bijoux au Louvre: deux hommes en garde à vue

Des policiers français se tiennent à côté du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, sur le quai François Mitterrand, à Paris, le 19 octobre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Deux hommes soupçonnés d'avoir participé au vol spectaculaire de bijoux patrimoniaux au musée du Louvre ont été interpellés samedi soir et placés en garde à vue, ont indiqué dimanche deux sources proches du dossier, confirmant une information du Parisien et partiellement de Paris-Match.

L'un des suspects a été interpellé vers 22H00 à l'aéroport Charles-de-Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour l'étranger, selon les deux médias, et le second a été arrêté peu après en région parisienne, d'après le Parisien.

La couronne (c) et le diadème (g) de l'impératrice Eugénie exposés dans la galerie d'Apollon au musée du Louvre, le 14 janvier 2020 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'interpellation a été réalisée par la Brigade de répression du banditisme (BRB) avec le soutien de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), a précisé l'une des sources.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Ils sont soupçonnés d'avoir fait partie du commando de quatre hommes qui a dérobé huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, dimanche dernier.

Vers 9H30 le 19 octobre, ils ont installé un camion-élévateur au pied du musée, sur le quai François-Mitterrand, et deux d'entre eux se sont hissés avec une nacelle jusqu'à la galerie Apollon.

Après avoir brisé une fenêtre et les vitrines contenant les bijoux, ils sont repartis à bord de deux puissants scooters conduits par leurs complices.

Le cambriolage a duré en tout sept à huit minutes.

Les investigations, confiées à la BRB et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), mobilisent une centaine d'enquêteurs.