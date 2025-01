Worldline: partenariat étendu avec le belge KBC information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé mardi avoir étendu son partenariat existant avec le groupe bancaire belge KBC, auquel il continuera de fournir ses services d'émission de cartes.



Dans un communiqué, le spécialiste français des paiements indique que cet accord conclu pour une durée de six ans va lui permettre de renforcer sa présence sur le marché belge.



Avec cet accord, Worldline continuera de fournir des services d'émission de cartes et de traitement des transactions à partir de son portefeuille.





