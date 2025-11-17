Worldline : nouveau plus bas historique, à 1796E
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:08
Le palier des 2E devient une résistance : Worldline risque maintenant de décrocher en direction des 1,50E
Valeurs associées
|1,7755 EUR
|Euronext Paris
|-4,16%
A lire aussi
-
Un accord de principe a été trouvé entre Amundi et la Société Générale en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d'investissement et des services titres. Le nouvel accord de partenariat, d'une durée ... Lire la suite
-
Une enquête est ouverte pour contestation de crime contre l'humanité à l'encontre du président de l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), à la suite d'une messe dite samedi à Verdun, a indiqué lundi le parquet. La plainte vise notamment ... Lire la suite
-
Le Premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a souhaité lundi qu'il y ait un candidat social-démocrate à l'élection présidentielle de 2027, "respecté au-delà des frontières" françaises, tout en indiquant n'y avoir jamais pensé pour sa part. M. Moscovici, ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron a accueilli lundi matin Volodymyr Zelensky sur la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, avant la signature d'un accord d'armement qualifié d'"historique" par le président ukrainien pour "renforcer" l'aviation de combat et la défense aérienne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer