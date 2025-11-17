 Aller au contenu principal
Worldline : nouveau plus bas historique, à 1796E
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:08

L'annonce d'une AK de 500Mns a fait dévisser Worldline sous le plancher historique des 1,850E (inscrit les 5 et 14/11 en clôture) et voici un nouveau 'plus bas' à 1,796E.
Le palier des 2E devient une résistance : Worldline risque maintenant de décrocher en direction des 1,50E


Valeurs associées

WORLDLINE
1,7755 EUR Euronext Paris -4,16%
