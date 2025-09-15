Worldline nomme un nouveau directeur financier pour appuyer son redressement

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, cours en Bourse)

Worldline WLN.PA a annoncé lundi avoir nommé un nouveau directeur financier, Srikanth Seshandri, une nouvelle étape du remaniement de la direction du groupe de paiements en ligne, un an après le renvoi de son directeur général Gilles Grapinet.

La nomination de Srikanth Seshandri, qui prend également un siège de membre du comité exécutif, est effective depuis le 8 septembre, selon un communiqué de Worldline.

Précédemment directeur du Trésor et du financement chez Alstom ALSO.PA , il succède à Grégory Lambertie, "qui a choisi de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles", selon le communiqué.

"Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements financiers complexes constituent des atouts importants pour accompagner la transformation continue de Worldline", déclare le directeur général Pierre-Antoine Vacheron dans le communiqué.

Pierre-Antoine Vacheron, qui a rejoint Worldline et pris sa direction

en février

, a pour priorité de "(transformer) la performance" à la suite du départ en septembre 2024 de Gilles Grapinet, après 11 ans à la tête du groupe français.

Le nouveau directeur général a déjà dû faire face, en juin, à

la publication

d'une enquête journalistique internationale sur les activités de Worldline auprès des acteurs à haut risque (HBR), intitulée "Dirty Payments", suivie par

l'ouverture d'une enquête

sur sa filiale belge.

Worldline

avait annoncé

en juillet avoir mandaté le cabinet de conseil financier Accuracy pour auditer son portefeuille de clients à haut risque.

En août dernier, prenant acte de la décision de S&P Global Ratings de dégrader la notation de crédit du groupe, Worldline

avait déclaré

"(confirmer) sa volonté continue de se concentrer sur sa discipline financière".

A la Bourse de Paris, vers 08h10 GMT, l'action grimpe de près de 6% à 2,85 euros.

