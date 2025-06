Worldline : lourd pullback sous les 5E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:34









(CercleFinance.com) - Worldline subit un lourd pullback (de plus de 5%) sous les 5E.

Un retracement du plancher des 4,75E du 19mai semble désormais hautement probable et le risque de glissade vers 4,5% plus menaçant.





Valeurs associées WORLDLINE 4,9150 EUR Euronext Paris -6,02%