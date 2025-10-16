 Aller au contenu principal
Worldline : les 2 derniers supports historiques des 2,57 et 2,40E sont enfoncés
16/10/2025

Le cauchemar n'en finit pas pour les actionnaires de Worldline qui dévisse de -7% vers 2,25E, soit -30% environ en 6 séances: le support des 2,577E (plus basse clôture historique du 8/09 ou du 28/09) a volé en éclats, puis c'est au tour des 2,40E (oblique baissière long terme).
La situation devient très périlleuse car il n'y a plus de support détectable et Worldline rentre en 'terra incognita'.

WORLDLINE
2,2540 EUR Euronext Paris -0,13%
  08:32

    https://www.fine ws.com/news/english-news/69768-worldline-sepn-scion-sic-zahlungsverkehr-cyberrisiken-resilienz-zahlungssystem-2

