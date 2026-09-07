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Worldline : 'harami baissier' sous 14,6 EUR
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 10:34
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Worldline dessine l'ébauche d'un "harami baissier" sous 14,6 EUR (une figure de retournement) et retombe sous 13,75 EUR : le premier objectif à la baisse serait 11,7 EUR, c'est-à-dire la MM100 qui coïncide avec le récent plancher du 20 et 21 août dernier.

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