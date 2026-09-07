Worldline : 'harami baissier' sous 14,6 EUR

Worldline dessine l'ébauche d'un "harami baissier" sous 14,6 EUR (une figure de retournement) et retombe sous 13,75 EUR : le premier objectif à la baisse serait 11,7 EUR, c'est-à-dire la MM100 qui coïncide avec le récent plancher du 20 et 21 août dernier.
Valeurs associées
|13,7760 EUR
|Euronext Paris
|-5,31%
A lire aussi
-
Le milliardaire Olivier Bouygues a pris place lundi matin sur le banc des prévenus devant une salle comble à Orléans, jugé notamment pour destruction d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse en Sologne, une audience "symbolique" et "inédite" pour ... Lire la suite
-
La mesure devrait permettre de dégager un milliard d'euros. La taxation de l'épargne salariale "fait partie des pistes" que le gouvernement étudie pour le budget 2027 de la Sécurité sociale, a confirmé lundi 7 septembre le ministre de l'Économie et des Finances ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,657
|+10,98%
|0,078
|+1,17%
|8 289,51
|+0,13%
|96,85
|+0,97%
|135,6
|+5,69%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer