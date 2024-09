Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: Gilles Grapinet quitte ses fonctions de DG information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 08:41









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration annonce le départ de Gilles Grapinet en tant que Directeur Général et Administrateur de Worldline à compter du 30 septembre 2024.



Le Conseil d'Administration a décidé de nommer Marc-Henri Desportes, actuellement Directeur Général Délégué et Directeur des Services aux Commerçants, pour assurer la période d'intérim. A ce titre, il sera chargé de superviser les activités quotidiennes de la Société et de mettre en oeuvre les décisions stratégiques du Conseil d'Administration.



'Worldline réitère son engagement continu dans l'exécution de Power24. Ce plan vise à accélérer la transformation de Worldline en une entreprise encore plus centrée sur les clients, à renforcer son efficacité opérationnelle et à placer le Groupe en position de croissance future plus forte et d'amélioration des marges' indique le groupe.



'Sous le leadership de Marc-Henri Desportes, nous allons poursuivre l'exécution de Power24 et de toutes nos grandes initiatives de développement. Simultanément, nous préparerons le nouveau plan stratégique de Worldline pour tirer parti de nos remarquables actifs, au service de notre développement sur le long terme et de la création de valeur pour toutes nos parties prenantes.' a déclaré Wilfried Verstraete, Président du Conseil d'Administration de Worldline.





