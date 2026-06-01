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Worldline finalise une cession
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 08:45

Le spécialiste des services de paiements a procédé à la vente du périmètre Mobilité & Services Web Transactionnels (MeTS) au groupe Magellan Partners, un acteur français et européen de conseil et de technologie.

Cette opération, basée sur une valeur d'entreprise de 400 millions d'euros et dont le produit net s'élève à environ 280 millions d'euros en termes de trésorerie, marque une nouvelle étape dans le recentrage stratégique et géographique de Worldline. L'objectif de la société est de concentrer ses investissements et innovations sur l'activité coeur du groupe : les paiements en Europe.

Pour Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Worldline : "le closing de la transaction de l'entité Mobilité & Services Web Transactionnels marque une étape clé dans l'exécution de notre plan North Star, franchie en temps et en heure malgré la complexité de l'opération. Nous sommes désormais pleinement recentrés sur notre coeur de métier et notre expertise : les paiements en Europe".

La société détaille que l'écart d'environ 120 millions d'euros entre la valeur d'entreprise et le produit net s'explique principalement par les coûts de mise en autonomie du périmètre, les engagements de retraite, d'autres éléments assimilés à de la dette, ainsi que par l'impôt sur les plus-values. Le produit net de la vente exclut également environ 40 millions d'euros de trésorerie détenue par l'entité.

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