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Invest Securities passe à l'achat sur Waga Energy avec un objectif de cours de 28 E
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 09:56

Dans une approche spéculative, Invest Securities initie la couverture avec une opinion d'achat et un objectif de cours de 28EUR sur Waga Energy.

L'analyste estime que EQT, bloqué à 86% du capital à l'issue de son OPA de fin 2025, va inévitablement lancer une 2nde offre pour opérer un retrait obligatoire.

"Si le calendrier semble bien balisé (4ème trimestre 2026 ou 2ème trimestre 2027), la principale inconnue est le prix" indique Invest Securities.

"Alors que nos estimations mettent l'accent sur un besoin en fonds propres de 67mEUR à fin 2027e (305mEUR au total sur la période 2025-40), nous anticipons, en amont de la 2ème offre d'EQT, une augmentation de capital qui pèsera mécaniquement sur le prix" explique le bureau d'analyse.

Selon Invest Securities, ce niveau de 28EUR offre une prime de 18% sur le prix de la 1ère offre, ce qui semble être le minimum acceptable pour convaincre les minoritaires récalcitrants.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 09:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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