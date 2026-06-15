information fournie par Reuters • 15/06/2026 à 07:33

Worldline finalise le regroupement de ses actions décidé le 28 avril 2026

Worldline SA WLN.PA :

* FINALISATION DU REGROUPEMENT DES ACTIONS DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE WORLDLINE RÉUNI LE 28 AVRIL 2026

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(Rédaction de Gdansk)