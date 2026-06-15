Worldline finalise le regroupement de ses actions décidé le 28 avril 2026

Worldline SA WLN.PA :
* FINALISATION DU REGROUPEMENT DES ACTIONS DÉCIDÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE WORLDLINE RÉUNI LE 28 AVRIL 2026
Texte original nGNE3QFXws Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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|0,2869 EUR
|Euronext Paris
|-97,50%
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
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