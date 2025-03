Worldline : double échec sous 7,45E, lâche -3,5% vers 7,065E information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 13:06









(CercleFinance.com) - Worldline a subi un double échec sous 7,45E, le titre lâche -3,5% vers 7,065E : il retrouvera un bon soutien sur un récent support marqué vers 6,82E (ex-résistance du 27/09 au 07/11/2024).





Valeurs associées WORLDLINE 7,0500 EUR Euronext Paris -3,64%