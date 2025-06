Worldline : dévisse de -31%, nouveau +bas absolu à 3,42E information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - La sortie du corridor 5,4/4,7E préfigurait un test des 4,00E... mais avec une nouvelle enquête sur des opération de paiement frauduleux de la société en Belgique, la perte de confiance devient quasi totale et le titre dévisse de -31%, pour établir un nouveau plus bas absolu à 3,42E... dont il est difficile d'affirme qu'il s'agit d'un plancher qui ne sera pas menacé de sitôt.

Worldline voit sa capitalisation tomber à tout juste 1MdE contre 2,3MdsE au 1er janvier et plus de 3MdsE il y a 1 an.







Valeurs associées WORLDLINE 3,3830 EUR Euronext Paris -26,30%