Worldline - CA de €575 mlns au T1
Reuters•23/04/2020 à 07:08
23 avril (Reuters) -
* WORLDLINE SA - MISE À JOUR DES OBJECTIFS 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES, TAUX D'EBO ET TAUX DE CONVERSION DU FLUX DE TRÉSORERIE ATTENDUS GLOBALEMENT COMPARABLES À 2019
* WORLDLINE SA - GLOBALEMENT, T1 VOLUMES DE TRANSACTIONS D'ACQUISITION ONT DIMINUÉ DE PLUS DE 30% DEPUIS MI-MARS COMPARÉ À LA MÊME PÉRIODE DE L'AN DERNIER
* WORLDLINE SA - AU 31 DECEMBRE, POSITION DE TRÉSORERIE BRUTE ÉTAIT DE 500 MILLIONS D'EUROS
* WORLDLINE SA - AU 31 DECEMBRE, FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 600 MILLIONS D'EUROS N'ÉTAIT PAS UTILISÉE ET RESTE AUJOURD'HUI COMPLÈTEMENT DISPONIBLE
* WORLDLINE SA - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 575 MLNS VERSUS EUR 559,6 MLNS IL Y A UN AN
* WORLDLINE SA -FINANCEMENT DE L'ACQUISITION D'INGENICO :PRÊT RELAIS EST SÉCURISÉ AVEC UN GROUPE DE 8 BANQUES, POUR UN MONTANT POUVANT ALLER JUSQU'À 2,6 MILLIARDS D'EUROS ET POUR UNE DURÉE MAX POUVANT ALLANT JUSQU'À 2 ANS APRÈS LA FINALISATION PRÉVUE
(Rédaction de Paris)
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