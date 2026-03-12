Worldline-Augmentation de capital avec DPS pour €392 mlns

Worldline SA WLN.PA :
* LANCEMENT AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DPS
* MONTANT BRUT D'ENVIRON 392 MILLIONS D'EUROS (PRIME D'ÉMISSION INCLUSE)
* PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 17 MARS AU 27 MARS 2026, INCLUS
* PARITÉ DE SOUSCRIPTION : 6 ACTIONS NOUVELLES POUR 1 ACTION EXISTANTE
* PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,202 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* VALEUR THÉORIQUE DU DPS : 1,045 EURO
(Rédaction de Gdansk)
