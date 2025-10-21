 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 254,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline anticipe une baisse organique des ventes entre 1% et 4% en 2025
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 18:31

Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 149 millions d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 0,8% par rapport au 3ème trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'inscrit à 862 millions d'euros, en baisse de 0,1% par rapport au 3ème trimestre 2024 et une baisse de 3,5 % sur la base du chiffre d'affaires net.

Pour 2025, Worldline anticipe une baisse organique des ventes du Groupe entre 1% et 4% (low single digit percentage), avec une amélioration au 2ème semestre par rapport au 1er semestre. La direction maintient sa priorité à la maîtrise des coûts et confirme l'objectif d'économies de coûts cash de 50 MEUR en base annuelle d'ici fin 2025.

L'EBE devrait se situer entre 830 et 855mEUR, impacté par une baisse du chiffre d'affaires et un mix client et secteur encore négatif.

Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30mEUR et EUR0m+, en fonction de l'EBE ajusté, avec un contrôle strict des dépenses d'investissement et une hausse des coûts de financement.

Valeurs associées

WORLDLINE
2,4700 EUR Euronext Paris +1,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 19:08

    Bravo à la nouvelle équipe. Worldline est sur le bon chemin. Enfin!!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank