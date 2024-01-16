Worldline annonce un partenariat avec Google sur le paiement numérique

WORLDLINE WLN.PA :
* WORLDLINE ET GOOGLE ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE VISANT À AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES DE PAIEMENT NUMÉRIQUE GRÂCE À UNE INNOVATION BASÉE SUR L'INFORMATIQUE DÉMATÉRIALISÉE
* WORLDLINE CHOISIT LA TECHNOLOGIE GOOGLE CLOUD POUR ACCÉLÉRER SA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET CONTINUER À RATIONALISER SES OPÉRATIONS
* GOOGLE RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC WORLDLINE EN TANT QUE PRESTATAIRE DE PAIEMENT
* WORLDLINE ET GOOGLE VONT APPORTER DES INNOVATIONS AUX COMMERÇANTS ET AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ET EXPLORER LE POTENTIEL DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
* LES DEUX PARTENAIRES EXPLORERONT ENSEMBLE DES OPPORTUNITÉS DE MISE SUR LE MARCHÉ À FORT IMPACT
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(Bureau de Gdansk)
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