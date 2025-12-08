Worldline annonce la cession envisagée de PaymentIQ à Incore Invest

Worldline SA WLN.PA :
* WORLDLINE ANNONCE LA CESSION ENVISAGÉE DE SA PLATEFORME D'ORCHESTRATION DES PAIEMENTS PAYMENTIQÀ INCORE INVEST
* SUR LA BASE D'UNE CONSIDÉRATION GLOBALE DE L'ORDRE DE 160 MILLIONS D'EUROS
* LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION EST PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE 2026
nGNE7Rx9wv WLN.PA
(Rédaction de Gdansk)
