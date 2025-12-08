Worldline annonce la cession envisagée de PaymentIQ à Incore Invest

information fournie par AFP • 08.12.2025 • 09:19 •

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a appelé lundi ses députés à voter pour le projet de budget "de compromis" de la Sécurité sociale afin qu'il puisse être adopté mardi en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. "Il y a eu toute une série d'avancées (...) ... Lire la suite