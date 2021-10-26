Worldline affiche un CA au T3 en hausse à 960 millions d'euros
information fournie par Reuters26/10/2021 à 18:17
26 octobre (Reuters) - Worldline SA WLN.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 960 MLNS VERSUS EUR 887 MLNS IL Y A UN AN
* OBJECTIFS 2021 DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS
* VALIDATION DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE DÉSENGAGEMENT DE L’ACTIVITÉ « TERMINAUX »
* NOUVELLE GOUVERNANCE EN PLACE: PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : BERNARD BOURIGEAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL : GILLES GRAPINET
* PERSPECTIVES 2021 : CROISSANCE DU CA AU MOINS 6%
* PERSPECTIVE 2021 MARGE D’EBO : AMÉLIORATION DE PLUS DE 200 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À LA MARGE D’EBO PROFORMA 2020 DE 23,1%
* PERSPECTIVES 2021 FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : TAUX DE CONVERSION D’EBO DE L’ORDRE DE 42% (STABLE PAR RAPPORT À 2020)
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A VALIDÉ L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE SE DÉSENGAGER DE TSS (SOLUTIONS & SERVICES DE TERMINAUX DE PAIEMENT)
* A FINALISÉ LA DÉFINITION DU CADRE NÉCESSAIRE PERMETTANT D’ASSURER L’AUTONOMIE COMPLÈTE ET L’INDÉPENDANCE TOTALE DE L’ACTIVITÉ TSS
* DONNE ACTUELLEMENT LA PRIORITÉ AU SCÉNARIO À COURT-TERME AVEC DES DISCUSSIONS SUR LA VENTE QUI PROGRESSENT EN LIGNE AVEC LE PLAN DE MARCHE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA
(Gdansk Newsroom)
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