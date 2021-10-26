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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline affiche un CA au T3 en hausse à 960 millions d'euros
information fournie par Reuters26/10/2021 à 18:17

26 octobre (Reuters) - Worldline SA WLN.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 960 MLNS VERSUS EUR 887 MLNS IL Y A UN AN

* OBJECTIFS 2021 DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS ANNUELS

* VALIDATION DE L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE DÉSENGAGEMENT DE L’ACTIVITÉ « TERMINAUX »

* NOUVELLE GOUVERNANCE EN PLACE: PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : BERNARD BOURIGEAUD, DIRECTEUR GÉNÉRAL : GILLES GRAPINET

* PERSPECTIVES 2021 : CROISSANCE DU CA AU MOINS 6%

* PERSPECTIVE 2021 MARGE D’EBO : AMÉLIORATION DE PLUS DE 200 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À LA MARGE D’EBO PROFORMA 2020 DE 23,1%

* PERSPECTIVES 2021 FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : TAUX DE CONVERSION D’EBO DE L’ORDRE DE 42% (STABLE PAR RAPPORT À 2020)

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A VALIDÉ L’ORIENTATION STRATÉGIQUE DE SE DÉSENGAGER DE TSS (SOLUTIONS & SERVICES DE TERMINAUX DE PAIEMENT)

* A FINALISÉ LA DÉFINITION DU CADRE NÉCESSAIRE PERMETTANT D’ASSURER L’AUTONOMIE COMPLÈTE ET L’INDÉPENDANCE TOTALE DE L’ACTIVITÉ TSS

* DONNE ACTUELLEMENT LA PRIORITÉ AU SCÉNARIO À COURT-TERME AVEC DES DISCUSSIONS SUR LA VENTE QUI PROGRESSENT EN LIGNE AVEC LE PLAN DE MARCHE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Gdansk Newsroom)

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