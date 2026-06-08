Worldline : -3,5%, comble le 'gap' des 0,2949E du 18 mai

Worldline poursuit la décrue amorcée sous 0,365E le 29 mai et s'enfonce successivement sous les 0,31E, l'ex-zénith du 23 avril puis des 19, 20 et 21 mai puis sous la MM50 (0,2890E), via l'ouverture d'un "gap" sous 29.77E.

Le titre comble au passage le "gap" des 0,2949E du 18 mai et pourrait tester dans la foulée une fragile zone de soutien située vers 0,259E.