Worldline : -12,5%, retombe sous les 5,00E, danger ! information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 13:38









(CercleFinance.com) - Worldline dévisse de -12,5% et retombe sous les 5,00E, au contact de son plancher d'ouverture du 7 avril (4,99E) ou du plancher intraday du 9 avril.

Le titre semble bien parti pour afficher -50% depuis le 17 décembre 2024, le titre se rapproche à toute vitesse des 4,50E... et verrait son cours divisé par 19 (très exactement) depuis le zénith des 85,5E du 26/07/2021.







Valeurs associées WORLDLINE 5,0500 EUR Euronext Paris -11,50%