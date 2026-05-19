Workday va continuer à renforcer ses effectifs en Inde et à intensifier ses investissements dans l'IA, selon un dirigeant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Praveen Paramasivam et Akash Sriram

Workday WDAY.O devrait maintenir le rythme de l'expansion de ses effectifs en Inde, a déclaré mardi un haut dirigeant, alors que le fournisseur de logiciels de ressources humaines et d'entreprise intensifie ses investissements dans l'intelligence artificielle et ouvre de nouveaux bureaux.

L'Inde abrite plus de la moitié de tous les centres de compétences mondiaux, les entreprises privilégiant sa main-d'œuvre qualifiée abondante, ses coûts d'exploitation réduits et sa capacité croissante à soutenir des emplois à forte valeur ajoutée dans les domaines de la technologie, de la finance et de l'ingénierie.

Workday dispose de bureaux à Mumbai, la capitale financière, et dans deux autres villes, et prévoit de s’étendre à Delhi et à Bengaluru. Ses effectifs dans ce pays asiatique ont plus que doublé en 12 à 14 mois pour atteindre environ 1 300 employés.

“Nous allons poursuivre le recrutement au même rythme”, a déclaré Sunil Jose, président de Workday Inde, à Reuters.

M. Jose n’a pas donné de calendrier pour l’ouverture de bureaux à Bengaluru et Delhi.

Workday compte plus de 1 800 clients en Inde, sur les 11 500 que compte l'entreprise à l'échelle mondiale, parmi lesquels figurent Target TGT.N , Netflix NFLX.O et Nvidia NVDA.O .

CAS D'UTILISATION DE L'IA

Workday va investir davantage dans l'intelligence artificielle, tant pour ses opérations internes que pour ses produits destinés aux clients, a déclaré M. Jose, sans toutefois dévoiler de détails financiers.

Il a ajouté que les clients déploient de plus en plus les agents IA de Workday dans les processus de paie, de recrutement, de finance et de gestion des dépenses afin d’automatiser les tâches répétitives, un distributeur mondial ayant ainsi réduit ses délais de recrutement de 70 %. Il n’a pas nommé ce distributeur.

Les processus automatisés permettent aux entreprises d'accélérer près des deux tiers des tâches qui nécessitaient auparavant un temps considérable, a-t-il déclaré.

Les centres mondiaux en Inde recrutent des employés dotés de compétences avancées en IA et en données, alors que les multinationales intensifient leurs embauches pour des postes liés à l'IA générative et à l'automatisation.

Cette tendance intervient alors que les actions des secteurs des logiciels et des services sont en baisse, les investisseurs craignant que les outils d'IA ne nuisent aux modèles économiques traditionnels.