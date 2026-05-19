Workday renforce sa présence en Inde pour accélérer dans l'intelligence artificielle

Workday prévoit de poursuivre rapidement l'expansion de ses effectifs en Inde afin d'accompagner ses investissements croissants dans l'intelligence artificielle et l'ouverture de nouveaux bureaux dans le pays. L'éditeur américain de logiciels RH et de gestion d'entreprise dispose déjà de bureaux à Mumbai et dans deux autres villes indiennes, et prévoit désormais de s'implanter à Delhi et Bangalore. Les effectifs du groupe en Inde ont plus que doublé en un peu plus d'un an pour atteindre environ 1 300 salariés.

L'Inde est devenue un marché stratégique pour les multinationales grâce à sa vaste main-d'oeuvre qualifiée, ses coûts compétitifs et ses capacités croissantes dans les métiers technologiques et financiers. Workday compte déjà plus de 1 800 clients dans le pays sur un total mondial de 11 500 entreprises utilisatrices, parmi lesquelles figurent Target, Netflix et Nvidia. Le groupe prévoit de maintenir le même rythme de recrutements dans les prochains mois, selon le président de Workday Inde, Sunil Jose.

Workday entend également renforcer ses investissements dans l'intelligence artificielle, aussi bien pour ses opérations internes que pour ses produits destinés aux entreprises. Selon Sunil Jose, les agents d'IA du groupe sont de plus en plus utilisés dans les domaines de la paie, du recrutement, de la finance et de la gestion des dépenses afin d'automatiser les tâches répétitives. Le dirigeant affirme qu'un grand distributeur mondial a ainsi réduit ses délais de recrutement de 70% grâce à ces outils. Cette dynamique intervient alors que les centres technologiques implantés en Inde recrutent massivement des spécialistes de l'IA générative et de l'analyse de données.