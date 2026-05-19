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Wall Street termine en baisse, minée par l'envolée du coût de la dette américaine
information fournie par AFP 19/05/2026 à 22:07

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, plombée par la hausse des taux obligataires et les craintes inflationnistes, en l'absence d'issue dans le conflit au Moyen-Orient.

Le Dow Jones a perdu de 0,65%, l'indice Nasdaq a cédé 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,67%.

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