Workday rachète l'entreprise d'IA Sana pour 1,1 milliard de dollars, alors que les transactions sur les logiciels RH s'intensifient

Workday WDAY.O a déclaré mardi qu'il achèterait la société d'IA Sana pour environ 1,1 milliard de dollars, soulignant la consolidation croissante dans le secteur des logiciels RH alors que les entreprises cherchent à intégrer la technologie en plein essor dans leurs produits en réponse à l'évolution des demandes des clients.

Le mois dernier, la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter Dayforce DAY.N , un concurrent de Workday, sur , pour 12,3 milliards de dollars. Paychex

PAYX.O a également annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année, tandis qu'Automatic Data Processing a acheté WorkForce Software pour environ 1,2 milliard de dollars en 2024.

Sana, fondée en 2016, permet aux entreprises de créer des agents d'IA pour aider à automatiser des tâches spécifiques. En tant que partie intégrante de Workday, Sana continuera à développer de tels outils, a déclaré l'entreprise.

Les clients de Workday s'appuient sur sa plateforme unique basée sur le cloud, qui propose des applications pour gérer des services clés tels que le recrutement, la paie, la comptabilité et l'audit.

Selon le dernier accord, les clients de Workday, y compris les responsables du recrutement, pourront générer des tableaux de bord personnalisés et automatiser l'ensemble du processus d'évaluation des performances, entre autres fonctions, avec l'aide de la technologie de Sana.

Le rachat de Sana par Workday fait suite à l'annonce, le mois dernier, de l'acquisition de Paradox afin d'avoir accès à une suite d'acquisition de talents alimentée par l'IA pour aider les clients à trouver, embaucher et intégrer des employés de manière plus efficace.

La dernière transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'année fiscale 2026 de Workday, qui se terminera le 31 janvier. Allen & Company est le banque conseil de Workday.