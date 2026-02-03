Wall Street vue prudente, l'Europe en ordre dispersé avec les résultats

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sur une note prudente et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, partagées entre le rebond des métaux précieux et une nouvelle série de résultats d'entreprises, dont certains, comme ceux de Publicis, pèsent sur le CAC 40.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ‍plutôt stable (-0,06%) pour le Dow Jones et en hausse de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq, les investisseurs se préparant pour les résultats d'entreprises de premier plan comme Alphabet plus tard dans la semaine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,10% à 8.170,82 points vers 12h19 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,21% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 est ‌en hausse de 0,27%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,11% et le Stoxx 600 prend 0,12%.

Le secteur des ressources de base signe la meilleure performance sectorielle en Europe, avec un gain de 2,5%, après la secousse généralisée lundi sur les marchés financiers provoquée par le plongeon des prix de l'or et l'argent.

La nomination à la présidence de la Réserve fédérale (Fed) de l'ancien gouverneur ​de Kevin Warsh, considéré comme favorable à une réduction du bilan de de l'institution, suivie d'une augmentation des exigences de marge du CME, a porté un coup dur à la course ⁠effrénée des métaux précieux lors des séances de vendredi et lundi, mais mardi, ceux-ci ont récupéré une partie de leurs pertes, ce qui a calmé les esprits.

Le cours spot de l'or gagne 5,5% à 4.924,49 dollars l'once, après une chute de 13,6% lors des deux dernières séances, tandis que l'argent progresse de 9,7% à ⁠87,11 dollars l'once.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ‍spectre d'un éventuel conflit entre Washington et Téhéran, qui reprendront leurs négociations vendredi en Turquie, contribuent également à soutenir le sentiment haussier.

La saison des ⁠résultats bat son plein et les investisseurs réagissent différemment aux perspectives et aux chiffres d'un large éventail de secteurs.

Publicis (-8,1%) pèse notamment sur le CAC 40 après la publication de ses résultats trimestriels, car même si le groupe français prévoit une nouvelle année de croissance solide, notamment grâce à l'intelligence artificielle, les attentes pour ce secteur sont élevées, expliquent les analystes de Citi.

Par ailleurs, le secteur technologique souffre mardi (-1,64%), des ​modèles d'intelligence artificielle actualisés ayant suscité de nouveaux doutes quant à la capacité des entreprises à défendre leurs modèles économiques.

La fermeture partielle des administrations fédérales américaines pourrait quant à elle se débloquer dès ce mardi avec un vote attendu de la Chambre des représentants. Bien que bref, le deuxième "shutdown" depuis l'automne a déjà perturbé la publication d'indicateurs, tels que le rapport JOLTS prévu mardi, et surtout, les données mensuelles ⁠sur l'emploi initialement attendues vendredi.

Aucun des deux ne sera publié aux dates précédemment annoncées, a dit le Bureau américain des statistiques du travail (BLS).

En France, l'inflation harmonisée selon les normes ​européennes (IPCH) a décéléré à 0,4% sur un an en janvier, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Insee.

VALEURS EN EUROPE Renault et Stellantis reculent ​de 3,6% et 1% après un abaissement de la recommandation de Morgan Stanley, le courtier s'inquiétant en particulier de l'affaiblissement du marché automobile chinois qui conduit à une hausse des exportations et une concurrence ​accrue pour les constructeurs européens.

Le gestionnaire d'actifs Amundi, qui a fait état mardi d'une collecte nette plus élevée ⁠que prévu au quatrième trimestre, prend 3,2%.

Le fournisseur allemand de plaquettes semi-conductrices Siltronic recule de 5,2% après avoir publié ses résultats préliminaires du quatrième trimestre.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro sont en légère hausse, dans le sillage de leurs homologues américains, les opérateurs évaluent l'approche future de Kevin Warsh concernant la trajectoire de la politique monétaire de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 2,4 points de base à 2,8907%. Le deux ans s'établit à 2,1017%. Le rendement des Treasuries à dix ans avance 1,3 point de base à 4,2895%. Le deux ans avance légèrement à 3,5798%.

Les investisseurs attendent également les décisions de politique ‌monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE), prévues jeudi et qui devraient, selon toutes les prévisions, laisser leurs taux respectifs inchangés.

CHANGES

Le billet vert recule légèrement mais conserve en grande partie les gains acquis après la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Fed et les données économiques sur l'activité manufacturière américaine publiées lundi. Le dollar perd 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro grappille 0,01% à 1,1790 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont stabilisés mardi, après avoir chuté de plus de 4% lors de la séance précédente grâce notamment aux espoirs d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

Le Brent prend 0,33% à 66,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,43% à 62,41 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)