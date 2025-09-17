Workday progresse après qu'Elliott a révélé une participation de 2 milliards de dollars et a soutenu la direction de l'entreprise

Les actions de Workday WDAY.O ont augmenté de près de 10% avant la cloche mercredi, après que l'investisseur activiste Elliott Management a dévoilé une participation de plus de 2 milliards de dollars dans la société et a soutenu son leadership.

Workday s'est efforcé de rester compétitif sur un marché des logiciels de ressources humaines en pleine consolidation, où l'intégration de l'IA est devenue essentielle pour répondre aux besoins changeants des clients.

La société a déclaré mercredi qu'elle prévoyait de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions jusqu'à l'exercice 2027, ce qui témoigne de sa confiance dans la trajectoire de croissance à long terme de l'entreprise.

Mardi, Elliott a félicité le directeur général et le directeur financier de Workday, citant les progrès importants réalisés ces dernières années et décrivant l'équipe de direction de l'entreprise comme ayant fait ses preuves et étant efficace.

L'investisseur s'est dit encouragé par son engagement continu avec Workday et s'est dit convaincu que la stratégie pluriannuelle de l'entreprise est bien positionnée pour offrir une valeur significative à long terme aux actionnaires.

Séparément, la société californienne a annoncé mardi un accord pour acheter la société d'IA Sana pour environ 1,1 milliard de dollars, s'ajoutant à sa récente série d'accords sur l'IA qui comprenait l'acquisition de Paradox et de Flowise.

"Workday fait évoluer sa plateforme de base et réalise des acquisitions qui devraient aider l'entreprise à assurer une croissance durable dans un monde d'IA", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI dans une note.

Les clients de Workday s'appuient sur la plateforme unique de l'entreprise basée sur le cloud, qui fournit des applications pour gérer des services tels que le recrutement, la paie, la comptabilité et l'audit.

L'achat de Sana vient s'ajouter à une série d'opérations dans le secteur des logiciels RH, après que la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d'acheter Dayforce DAY.N , le rival de Workday, pour 12,3 milliards de dollars le mois dernier.

Le multiple cours/bénéfice à 12 mois de Workday est de 22,38, contre 26,04 pour Dayforce. L'action a chuté d'environ 15 % cette année.