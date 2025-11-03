 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 136,00
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Berenberg relève sa recommandation sur Nestlé à l'achat
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 12:04

Berenberg a annoncé lundi avoir relevé sa recommandation sur Nestlé de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 83,1 à 92 francs suisses, estimant que le titre était sous-valorisé.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Berenberg explique que le cours de Bourse actuel intègre des risques excessifs, alors que la valeur a chuté de quasiment 40% depuis ses plus hauts historiques atteints début 2022.

La banque reconnaît que le groupe devrait signer cette années ses pires résultats en deux décennies, avec une baisse attendue de 9% du bénéfice par action et un flux de trésorerie disponible en recul de 25%. Quant au ratio d'endettement, il devrait atteindre 3,1x, son niveau le plus élevé depuis au moins 20 ans, souligne-t-elle.

Cependant, les analystes de Berenberg disent anticiper un redressement des performances de l'entreprise à horizon 2026, sous l'effet d'un apaisement des pressions inflationnistes et de moindres contraintes de capacités de production dans le segment de l'alimentation animale aux Etats-Unis.

Des réductions de coûts significatives devraient par ailleurs permettre d'accroître de relancer les investissements tout en améliorant les marges opérationnelles, font-ils valoir.

Valeurs associées

NESTLE
77,910 CHF Swiss EBS Stocks +1,34%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 12:04:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank