 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Workday progresse alors que Raymond James initie une couverture avec "market perform"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O augmentent de 1,9 % à 221 $ avant le marché

** Raymond James initie la couverture à "market perform"

** "Nous pensons que la capacité de Workday à déployer les dernières technologies d'IA sur sa plateforme pour générer de la valeur pour ses clients sera un moteur de croissance clé, en particulier grâce à la fidélité de la suite Workday au sein des plus grandes entreprises mondiales." - Le courtier.

** La note moyenne de 40 analystes est "buy", leur PT médian est de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 16 % cette année

Valeurs associées

WORKDAY-A
218,6520 USD NASDAQ +0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank