Workday progresse alors que Raymond James initie une couverture avec "market perform"

21 novembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday WDAY.O augmentent de 1,9 % à 221 $ avant le marché

** Raymond James initie la couverture à "market perform"

** "Nous pensons que la capacité de Workday à déployer les dernières technologies d'IA sur sa plateforme pour générer de la valeur pour ses clients sera un moteur de croissance clé, en particulier grâce à la fidélité de la suite Workday au sein des plus grandes entreprises mondiales." - Le courtier.

** La note moyenne de 40 analystes est "buy", leur PT médian est de 280 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 16 % cette année