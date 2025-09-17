 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Workday : Elliott Management prend une participation de plus de 2 milliards de dollars
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:42

(AOF) - L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines Workday. Le titre de ce dernier est anticipé en forte hausse peu avant l'ouverture. Selon Reuters, Elliott Managementa fait l'éloge du PDG et du directeur financier de Workday, soulignant les progrès importants réalisés ces dernières années et qualifiant l'équipe de direction de l'entreprise d'éprouvée et efficace.

Le 16 septembre 2025, Workday a annoncé que son conseil d'administration avait autorisé le rachat d'un montant supplémentaire allant jusqu'à 4 milliards de dollars d'actions. Ce programme n'a pas de date d'expiration. Au 31 juillet 2025, le précédent programme représentait encore 1,2 milliard de dollars. Le groupe technologique prévoit de racheter environ 5 milliards de dollars de ses actions ordinaires d'ici l'exercice 2027.

Valeurs associées

WORKDAY-A
219,0100 USD NASDAQ 0,00%
