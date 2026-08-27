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Workday dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Workday WDAY.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'entreprises ayant adopté ses logiciels de gestion financière et de ressources humaines basés sur l'intelligence artificielle.

La société a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,65 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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