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Woodside signe un contrat de trois ans pour la fourniture de gaz national avec la filiale australienne d'Alcoa
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 03:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Woodside Energy

WDS.AX a annoncé mardi avoir conclu un accord portant sur la fourniture d'un portefeuille de gaz national à la filiale australienne d'Alcoa Corp, AA.N , pour une durée de trois ans à compter de 2027.

Aux termes de cet accord, la société fournira 31,1 pétajoules de gaz national provenant de ses sites d'exploitation en Australie-Occidentale aux raffineries d'Alcoa situées dans la même région.

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