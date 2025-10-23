Woodside au plus haut depuis plus d'un mois après la signature d'un accord avec Williams comme partenaire pour le GNL en Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de la société australienne Woodside Energy WDS.AX gagnent jusqu'à 3,9% à 24,08 dollars australiens, atteignant leur plus haut niveau depuis le 17 septembre

** Co est en tête des gains du sous-indice énergétique australien .AXEJ , qui affiche une hausse de 1,8 %

** La société américaine Williams WMB.N investit 1,9 milliard de dollars dans le développement d'installations de GNL et d'un gazoduc lié au projet de GNL de WDS en Louisiane, d'une valeur de 17,5 milliards de dollars

** Williams prendra une participation de 10 % dans la société qui détient les actifs et une participation de 80 % dans le gazoduc Driftwood, dont elle assurera l'exploitation

** Les dépenses d'investissement totales de WDS pour le projet devraient désormais s'élever à 9,9 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 11,8 milliards de dollars

** L'action est en baisse de 2,2 % depuis le début de l'année