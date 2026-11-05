Wonder Group prépare son introduction en Bourse pour financer son expansion dans la livraison de repas

Wonder Group, la start-up américaine de livraison de repas dirigée par Marc Lore, ancien dirigeant de Walmart, a déposé confidentiellement un dossier d'introduction en Bourse aux Etats-Unis. Basée à New York, l'entreprise cherche à poursuivre son développement après plusieurs acquisitions majeures et une levée de fonds réalisée sur la base d'une valorisation de 9 milliards de dollars avant apport de nouveaux capitaux. Cette démarche intervient dans un environnement boursier volatil, marqué par des coûts d'emprunt élevés qui freinent les projets de cotation.

Fondé en 2018, Wonder exploite des espaces de restauration capables de préparer des plats issus de dizaines d'enseignes, selon un modèle proche des cuisines virtuelles. Le groupe a renforcé son activité par plusieurs acquisitions, notamment Grubhub en 2025 pour 650 millions de dollars et Blue Apron en 2023 pour 103 millions. Il a également racheté Spyce, spécialiste de la robotique culinaire, à Sweetgreen pour 186 millions de dollars en 2025. Ces opérations visent à construire une plateforme intégrée couvrant la préparation, l'automatisation et la distribution des repas. En juillet, Wonder a levé 650 millions de dollars auprès d'investisseurs comprenant Accel, GV, AllianceBernstein et ARK Invest, afin de soutenir cette stratégie d'expansion.

L'entreprise mise également sur les nouvelles technologies logistiques pour élargir son réseau de distribution. Elle prévoit de lancer en janvier 2027 un service de livraison par drones au Texas, en partenariat avec Zipline, qui vient d'annoncer une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars. Cette technologie suscite aussi l'intérêt d'Amazon et de DoorDash, mais son déploiement reste confronté à des obstacles réglementaires ainsi qu'à des préoccupations concernant le bruit et la vie privée. L'introduction en Bourse pourrait fournir à Wonder de nouvelles ressources pour financer ses ambitions, même si le calendrier de l'opération, le nombre d'actions proposées et leur fourchette de prix restent à déterminer.