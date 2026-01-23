Wolverine World Wide chute après que les courtiers ont revu l'action à la baisse

23 janvier - ** Les actions du fabricant de chaussures Wolverine World Wide WWW.N chutent de 4,9% à 18,33 dollars

** Argus Research rétrograde WWW de"acheter" à "conserver" , car la société est confrontée à plusieurs vents contraires

** Argus Research attribue l'abaissement de la note à l'incertitude concernant les politiques commerciales, au ralentissement des ventes dans la catégorie Lifestyle et aux investissements dans ses marques

** La faiblesse des revenus de la vente directe au consommateur au troisième trimestre suggère une faiblesse persistante dans un canal important pour la croissance et la rentabilité de l'entreprise, selon Argus Research

** Exane BNP Paribas abaisse également la note de"surperformance" à"neutre"; abaisse les prévisions à 19 $ contre 38 $

** 5 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver"; leur prévision médiane est de 23 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 18,24% en 2025