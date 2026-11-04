Wolters Kluwer progresse après son point d'activité à neuf mois

Wolters Kluwer progresse de 1,8% à 87 EUR en début de séance à Amsterdam, après un point d'activité au titre des neuf premiers mois de 2026 accompagné d'une confirmation de ses objectifs annuels, ainsi que de nouveaux rachats d'actions.

Le spécialiste des solutions d'information, des logiciels et des services destinés aux professionnels revendique un free cash-flow ajusté et un résultat opérationnel ajusté sur neuf mois en hausse de respectivement 3% et 10% à taux de change constants.

Wolters Kluwer a enregistré un chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 4% à taux de change constants et de 6% en organique. Ses revenus récurrents (85% du chiffre d'affaires total) se sont accrus de 7% en organique, tirés par ceux des logiciels cloud ( 15%).

"L'adoption de nos principales solutions intégrant l'IA dans les domaines de la santé, de la fiscalité et du droit progresse de manière satisfaisante", met en avant Stacey Caywood, la directrice générale et présidente du directoire du groupe néerlandais.

Ajoutant que "les acquisitions, notamment RASi, Brightflag et Libra, affichent des performances supérieures aux prévisions et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance", elle se dit en bonne voie pour atteindre les objectifs du groupe pour 2026.

Pour rappel, Wolters Kluwer vise notamment une croissance de son BPA ajusté dans le haut de la fourchette à un chiffre et un FCF ajusté compris entre 1,30 et 1,35 MdsEUR à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 28%.

Par ailleurs, le groupe indique avoir racheté pour 264 MEUR d'actions dans le cadre d'un programme de 500 MEUR pour 2026 et avoir signé un mandat portant sur des rachats d'actions supplémentaires pouvant atteindre 75 MEUR en janvier et février 2027.

KBC reste à l'achat sur le dossier

"La croissance du bénéfice d'exploitation ajusté de 10% s'est révélée supérieure aux attentes, bien que les investissements en IA semblent désormais davantage concentrés sur le 4e trimestre 2026 que sur le 2e semestre, comme annoncé précédemment", note KBC.

"L'adoption de l'IA progresse bien, avec une activité sous-jacente qui croît solidement. Les revenus non récurrents continuent de peiner en raison d'un climat d'incertitude politique", ajoute la banque belge, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 98 EUR.