information fournie par Zonebourse • 15/06/2026 à 18:05

Wolters Kluwer a placé avec succès son émission d'euro-obligations de 500 millions d'euros

Wolters Kluwer a annoncé aujourd'hui le succès de son émission d'euro-obligations senior non garanties de 500 millions d'euros à 7 ans.

Ces obligations ont été émises à un prix de 99,255 % et portent un coupon annuel de 3,625 %. Le règlement est prévu le 22 juin 2026.

Les titres ont été placés auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels européens.

Ces obligations senior non garanties arriveront à échéance le 22 juin 2033.

Elles devraient obtenir la notation A- de S&P Global Ratings Europe.

Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Les obligations seront cotées sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg.