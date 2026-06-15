Wolters Kluwer a placé avec succès son émission d'euro-obligations de 500 millions d'euros

Wolters Kluwer a annoncé aujourd'hui le succès de son émission d'euro-obligations senior non garanties de 500 millions d'euros à 7 ans.
Ces obligations ont été émises à un prix de 99,255 % et portent un coupon annuel de 3,625 %. Le règlement est prévu le 22 juin 2026.
Les titres ont été placés auprès d'un large éventail d'investisseurs institutionnels européens.
Ces obligations senior non garanties arriveront à échéance le 22 juin 2033.
Elles devraient obtenir la notation A- de S&P Global Ratings Europe.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations seront cotées sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg.
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