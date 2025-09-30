Wolfspeed sort du chapitre 11 de la loi sur les faillites et réduit sa dette et ses charges d'intérêt

Le fabricant de puces Wolfspeed

WOLF.N a déclaré lundi qu'il était sorti du chapitre 11 de la loi sur les faillites après avoir réduit sa dette totale de près de 70 % et diminué ses charges d'intérêt annuelles d'environ 60 %.

L'entreprise a déclaré qu'elle disposait de liquidités suffisantes pour continuer à fournir à ses clients des puces à base de carbure de silicium.

Wolfspeed s'est placée sous la protection du chapitre 11 à la fin du mois de juin devant le tribunal des faillites du district sud du Texas, après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation en mai, citant l'incertitude économique croissante liée à l'évolution de la politique commerciale des États-Unis et à l'affaiblissement de la demande, qui ont déclenché des difficultés financières.

Lundi, la société a également ajouté cinq nouveaux administrateurs à son conseil d'administration, dont Mike Bokan, récemment vice-président senior des ventes mondiales chez Micron

MU.O , et Eric Musser, qui devrait prendre sa retraite cette année en tant que président de Corning Inc GLW.N .

Wolfspeed fabrique des puces à base de carbure de silicium, qui sont plus efficaces sur le plan énergétique et utilisées dans des applications à forte conversion de puissance telles que les véhicules électriques, les onduleurs solaires et les systèmes d'alimentation industriels.