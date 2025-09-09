Wolfspeed monte en flèche après l'approbation du plan de réorganisation par le tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Wolfspeed WOLF.N s'envolent de 65,9 % à 2,04 $ en pré-commercialisation après l'approbation par le tribunal de son plan de réorganisation

** WOLF s'attend à ce que sorte de la protection du chapitre 11 dans les prochaines semaines et réduise ses dettes d'environ 70 %

** WOLF a demandé à de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin du mois de juin, après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation en mai

** Deux des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter", une comme "conserver" et trois comme "vendre"; leur estimation médiane est de 4 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 81,5 % depuis le début de l'année