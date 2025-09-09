 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 756,15
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wolfspeed monte en flèche après l'approbation du plan de réorganisation par le tribunal
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Wolfspeed WOLF.N s'envolent de 65,9 % à 2,04 $ en pré-commercialisation après l'approbation par le tribunal de son plan de réorganisation

** WOLF s'attend à ce que sorte de la protection du chapitre 11 dans les prochaines semaines et réduise ses dettes d'environ 70 %

** WOLF a demandé à de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin du mois de juin, après avoir émis des doutes sur la continuité de l'exploitation en mai

** Deux des six sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter", une comme "conserver" et trois comme "vendre"; leur estimation médiane est de 4 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 81,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WOLFSPEED
1,240 USD NYSE -0,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank