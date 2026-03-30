Wolfe Research relève Crowdstrike à "surperformer" ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 mars - ** Les actions de Crowdstrike Holdings CRWD.O augmentent de 4,6% à 386,47 $

** Le courtier Wolfe Research relève CRWD de "peer perform" à "surperformer"

** L'action a chuté d'environ 6 % vendredi, à l'instar de ses homologues du secteur de la cybersécurité, après l'annonce du prochain modèle "Mythos" d'Anthropic, qui inclurait des capacités de cybersécurité considérablement améliorées

** Selon Wolfe, malgré les inquiétudes du marché quant au fait qu'Anthropic pourrait éroder le pouvoir de fixation des prix des fournisseurs de sécurité, il pense que cet environnement poussera les entreprises à consolider rapidement leurs dépenses de sécurité sur des plateformes moins nombreuses et plus performantes. Cela profite directement à CRWD, compte tenu de la solidité de sa plate-forme Falcon, de son contrat Flex et du positionnement de sa marque

** 41 des 55 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 490 $ - données LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 17,5 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 9,8 % pour le Nasdaq .IXIC .