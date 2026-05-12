Wizz Air voit ses perspectives s'améliorer malgré les tensions au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:52
Depuis le début du conflit en février, le secteur aérien subit une forte pression liée à l'augmentation des coûts énergétiques et aux nombreuses annulations de vols dans la région. En mars, Wizz Air avait averti qu'elle risquait d'enregistrer une perte nette, estimant alors l'impact de la crise à environ 58 millions de dollars. Comme plusieurs compagnies européennes, le groupe avait été contraint de revoir à la baisse ses perspectives de capacité et de rentabilité.
La compagnie affirme désormais avoir renforcé ses capacités sur certaines lignes existantes et lancé de nouvelles destinations afin de soutenir la demande. Wizz Air prévoit également d'intensifier ses offres promotionnelles dans les prochains mois pour préserver le volume de passagers, notamment sur le segment loisirs. En Bourse, le titre recule d'environ 4%, les investisseurs restant prudents face aux incertitudes persistantes sur les prix du carburant et l'évolution de la demande.
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