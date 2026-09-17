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Wizz Air vise 10 MdsEUR de CA à horizon 2030, le titre grimpe
information fournie par AOF 17/09/2026 à 12:08
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(Zonebourse.com) - Quelques heures avant le coup d'envoi de son CMD (journée des investisseurs) à Londres, la compagnie aérienne indique vouloir recentrer sa stratégie sur ses marchés clés d'Europe centrale et orientale (CEE). Son objectif ? Renouer avec une rentabilité durable. Un discours visiblement apprécié par le marché, puisque sur les coups de midi, le titre progressait de 2,5% à Londres.

Wizz Air joue cartes sur table : la compagnie aérienne à bas coûts compte atteindre 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge opérationnelle (EBIT) de 10% lors de son exercice comptable 2030, soit la période de 12 mois qui s'achèvera en mars 2030.

Le groupe cible également un coût unitaire hors carburant (CASK) de 3 centimes d'euro et un bilan bénéficiant d'une notation "investment grade". Sa stratégie passe par un recentrage sur ses marchés historiques d'Europe centrale et orientale (CEE) et certains marchés de croissance, avec l'objectif d'améliorer les revenus par siège-kilomètre offert (RASK) et de réduire les coûts unitaires hors carburant.

"Notre prochain chapitre consiste à transformer l'avantage structurel lié à notre modèle low-cost en rendements durablement plus élevés", explique en substance le directeur général, Jozsef Váradi. D'ici 2030, Wizz Air prévoit une flotte entièrement composée d'appareils "neo", avec 335 avions et 127 millions de passagers transportés.

Pour Arthur Kuntz, analyste chez AlphaValue, ces objectifs marquent toutefois un "rebasing" par rapport au plan Wizz 500. Celui-ci tablait sur environ 15 milliards d'euros de revenus en 2030, 500 appareils et une croissance annuelle des capacités de 15% à 20%.

Cette révision intervient notamment après le report de 88 livraisons d'Airbus sur 2030-2033. Wizz Air avait déjà ramené sa croissance prévue des capacités à 10%-12% par an et repoussé l'objectif des 500 appareils à 2032/2033, rappelle AlphaValue.

Le CASK hors carburant visé à 3 centimes revient par ailleurs à stabiliser les coûts autour du niveau de 2026 (à 3,02 centimes), plutôt qu'à retrouver les 2,27 à 2,38 centimes d'avant-Covid, souligne Arthur Kuntz. La marge EBIT cible de 10% reste elle aussi inférieure aux quelque 15% enregistrés en moyenne avant la crise.

Wizz Air a parallèlement relevé sa prévision de RASK au deuxième trimestre, désormais attendue stable sur un an contre une baisse à un chiffre dans le bas de la fourchette auparavant, grâce à des recettes estivales meilleures que prévu.

Les prévisions d'ASK et de CASK hors carburant du premier semestre sont maintenues, mais le groupe ne donnera pas de guidance pour l'ensemble de l'exercice 2027. Face aux incertitudes géopolitiques et à la volatilité du carburant, il a également réduit de 5% les capacités prévues au second semestre.

Wizz Air fait enfin état de plus de 2,2 milliards d'euros de liquidités. L'amélioration du bilan sera particulièrement scrutée : actuellement notée BB par Fitch et Ba3 par Moody's, la compagnie se finance environ 170 points de base plus cher que Ryanair, selon Arthur Kuntz.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 12:08:00.

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