Wizz Air reprendra ses vols vers Israël le 28 mai

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Wizz Air reprendra ses vols à destination et en provenance de Tel-Aviv le 28 mai, affirmant qu'il s'agit d'une étape importante pour rétablir la liaison entre Israël et les principales destinations européennes.

Wizz et la plupart des transporteurs étrangers avaient suspendu leurs vols après les frappes aériennes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Avec la mise en place d'un cessez-le-feu fragile, certaines compagnies aériennes ont repris leurs vols vers Israël.

Wizz a déclaré que sa décision faisait suite aux dernières recommandations de l'AESA et reflétait “la coordination continue de Wizz Air avec les autorités internationales et locales, y compris les organismes de l'aviation et de la sécurité, ainsi que son engagement prioritaire à garantir la sécurité des opérations”.

Ian Malin, directeur commercial, a déclaré que la sécurité et la sûreté des passagers et de l'équipage restent une priorité absolue, “et nous avons adopté une approche prudente et mesurée pour prendre cette décision”.