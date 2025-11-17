Wizz Air recule, un analyste reste à Vendre en abaissant son objectif de cours

(AOF) - Wizz Air Holdings (-2,46%, à 1051,50 pence) est délaissée après la décision de Panmure Liberum de réduire sa cible de cours sur le titre. La banque d’investissement britannique estime principalement que le niveau d’endettement de la compagnie aérienne est élevé et que sa rentabilité est faible. Les analystes ont toutefois remarqué une légère réduction de l’endettement, mais qu’elle est sûrement due à une composante saisonnière.

En outre, la direction du groupe n'a pas encore présenté de trajectoire crédible, ni de calendrier pour atteindre son objectif d'un ratio de dette nette sur Ebitdar de 2.

Les analystes pensent même qu'à ce niveau, l'endettement reste inconfortablement élevé.

Panmure Liberum note également que la direction de Wizz Air souhaite réduire sa dépendance aux opérations de cession-bail pour le financement de ses avions. Cette décision est pertinente pour les analystes, mais l'impact sur les bénéfices et les marges pourrait être défavorable pendant la transition.

Autre aspect important, la compagnie aérienne a récemment annoncé un accord avec Airbus pour modifier sa commande d'appareils. Le nombre d'avions commandé reste le même, mais les livraisons seront étalées sur une période plus longue. La répartition par type d'appareils a également été changée.

Panmure Liberum a confirmé sa recommandation à Vendre sur Wizz Air, tout en abaissant son objectif de cours de 1000 à 950 pence.

Au cours du premier semestre de son exercice 2025-2026, la compagnie aérienne a généré un chiffre d'affaires de 3,342 milliards de livres sterling, en hausse de 9%. Parallèlement, le bénéfice net sur la période s'est élevé à 323,5 millions de livres sterling, en progression de 2,6%.