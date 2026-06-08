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Wizz Air proposera l'accès Internet Starlink à bord de ses vols à partir de 2027
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Wizz Air WIZZ.L a annoncé lundi qu'elle proposerait l'accès à Internet par satellite Starlink, développé par Elon Musk, sur l'ensemble de sa flotte à partir de l'année prochaine, devenant ainsi la première compagnie aérienne européenne à très bas coûts à proposer ce service. La compagnie aérienne n'a pas divulgué les termes de son accord avec Starlink.

* L'annonce de Wizz Air intervient alors que SpaceX

SPCX.O , la société mère de Starlink dirigée par Musk, s'apprête à entrer en bourse cette semaine.

* Auparavant, des concurrents à bas coûts tels que Ryanair

RYA.I et EasyJet EZJ.L avaient signalé que l'offre du Wi-Fi en vol de Starlink s'accompagnait d'importants défis financiers

.

* Michael O'Leary, de Ryanair, a estimé que l'utilisation de Starlink coûterait à Ryanair jusqu'à 250 millions de dollars (XX millions d'euros) par an, carburant supplémentaire compris.

* Par ailleurs, Starlink, le plus grand opérateur de satellites, a signé des accords avec plusieurs compagnies aériennes américaines, notamment American Airlines AAL.O , Southwest LUV.N , United UAL.O et Alaska. Il s'est également associé à des compagnies aériennes long-courriers telles que Singapore Airlines et Emirates.

* En mai, Wizz Air a déclaré s'attendre à atteindre l'équilibre financier ou à dégager un résultat annuel légèrement positif pour son exercice 2026, clos le 31 mars.

* Wizz Air a enregistré une croissance de 26 % du nombre de passagers en mai et prévoit une forte croissance de son chiffre d'affaires pour la saison estivale, ses prix relativement bas compensant l'incertitude des consommateurs liée à la guerre en Iran. La compagnie publiera ses résultats annuels jeudi.

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